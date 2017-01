Nutella defende uso de óleo de palma apesar de risco de cancro





A Autoridade de Segurança Alimentar Europeia divulgou em 2016 um relatório que veio colocar a Nutella sob suspeita, ao apontar que o óleo de palma refinado como um ingrediente cancerígeno.



Para refinar o óleo é necessário que seja exposto a temperaturas muito elevadas. Ao ultrapassarem os 200º Celsius, o óleo gera glicidol, uma substância cancerígena.

O gigante italiano da indústria alimentar, a Ferrero, que produz a Nutella, saiu em defesa do óleo de palma utilizado para fabricar o creme de barrar. Segundo a Ferrero, o produto não é cancerígeno."O óleo de palma usado pela Ferrero é seguro, porque vem do fruto fresco que é processado a temperaturas controladas", reagiu Vincenzo Tapella, diretor de produção da Ferrero, num anúncio publicitário.A polémica está no ingrediente essencial para que a Nutella se mantenha a responsável por um quinto das vendas da Ferrero.