Nutricionista explica por que deve pedir dois hambúrgueres no McDonald's

Esta solução, apesar de não parecer, pode ser mais saudável.

Uma nutricionista norte-americana está a dar uma nova abordagem a uma ida à cadeia de fast food McDonald's. De acordo com Emily Field, pedir dois hambúrgueres pode ser mais saudável do que escolher apenas um e acompanhá-lo com batatas fritas.



Para Field, está tudo relacionado com o 'balanço' na alimentação. Comer dois hambúrgueres pode ser mais equilibrado em termos dos três componentes principais na alimentação: gordura, proteínas e hidratos de carbono.



A carne no pão tem estes três 'ingredientes' o que faz com que dois hambúrgueres sejam melhores que as batatas - que apenas 'dão' a gordura e os hidratos.



Ao optar por dois hambúrgueres em vez do 'menu normal', ficamos também saciados durante mais tempo.



"Quero que as pessoas sejam capazes de 'lidar' com qualquer comida e qualquer situação, sabendo que podem continuar a fazer uma escolha responsável para o seu corpo", diz Field, citada pelo Business Insider.