"O medo aqui é uma constante"

CM, quando dizia "não ter a certeza se não estaria a ser escutado", a chamada caiu. Quando voltámos a falar, Arturo descreveu o que via da janela: "Carros militares e uma centena de polícias. Levaram três jovens que estavam num grupo, na rua."



Francisco Olivares, de 70 anos e há 33 anos na Venezuela, mostra revolta com o assalto aos portugueses, porque "são pessoas que nada têm a ver com política. Trabalharam pelo país, deram de comer aos venezuelanos". Olivares conclui com um alerta: "A Europa não pode ficar na expectativa, a ver quantos nacionais da UE vão morrer na repressão da revolta."



"Que ajuda vão ter os portugueses?"

"O Governo português pode dizer que tem um plano de contingência, mas em que consiste? Que ajuda vão ter os portugueses?" A pergunta de Francisco Olivares, empresário da área da metalurgia, é repetida por outros portugueses na Venezuela. E a recente visita do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, não dissipou dúvidas.



"Explicou partes do plano mas, penso, não está autorizado a revelar tudo", disse ao CM o conselheiro das comunidades portuguesas Leonel Moniz da Silva. "Não explicou em concreto, pois há muitos fatores em jogo. A Venezuela pode, se quiser, impedir a saída de qualquer cidadão, seja português, espanhol ou italiano, pois para o governo todos são venezuelanos", disse.



"Enquanto houver aviões e aeroportos a funcionar, eu posso partir em qualquer momento. Mas, e quem não tem meios para isso? Os aeroportos ainda funcionam, mas se deixarem de funcionar?", questionou Olivares, considerando que devia estar planeada uma colaboração com o Brasil, já que, destacou, "o Brasil, pela proximidade do Sul da Venezuela, é um destino natural. E depois há muitas afinidades com Portugal, desde logo a língua".



"Medicamentos não vão chegar"

"O governo de Maduro não deixará chegar medicamentos ou outra ajuda aos portugueses. O governo nega a crise que se vive e aceitar ajuda seria admitir o que se passa", disse o luso Francisco Olivares.



"‘Tetra’ do Benfica foi uma alegria"

Arturo Burillo diz que vem muito a Portugal, é do Benfica e "o ‘tetra’ foi uma alegria no meio desta tristeza". Apesar disso pensa ir viver para a Argentina, mas só porque foi para lá que partiram os amigos.



Milhares estão de regresso à Madeira

Entre três e quatro mil portugueses regressaram à Madeira, muitos deles para fazer tratamentos médicos ou comprar medicamentos que faltam na Venezuela.



MNE garante apoio aos que regressam

O MNE português, Augusto Santos Silva, garante que os portugueses "que regressarem serão apoiados" e insiste que há plano de contingência.



Oposição ameaça sabotar Assembleia Constituinte

As autoridades eleitorais da Venezuela confirmaram que a eleição para a Assembleia Constituinte, órgão composto por 545 membros encarregados de reformar a Constituição, terá lugar a 30 de julho. A oposição ameaça sabotar a votação, bloqueando centros de voto, pois considera a reforma constitucional um golpe de Estado e uma forma de Maduro se perpetuar no poder.



O presidente alerta que "estão contemplados no ordenamento jurídico da Venezuela os delitos eleitorais" e fez saber que a sabotagem dos centros de votação "é flagrante delito e deve ser punida atempadamente".



"O medo aqui na Venezuela é uma constante." Foi assim que Arturo Burillo, lusodescendente de 25 anos, resumiu aoo que se vive no país, onde o regime do presidente Nicolás Maduro, diz, "deixou os jovens sem futuro".É esse medo que leva muitos portugueses a falar sob anonimato. A violência marca o quotidiano e desde abril sucedem-se os protestos contra Maduro. Mas o presidente entrincheira-se no poder e quer criar uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição. "Se vão poder violar todas as normas em vigor, dentro de dois meses já não quero estar aqui", disse Arturo, residente em Porto Ordaz, no estado de Bolívar. Apesar de ter os pais portugueses a viver no país, a irmã já vive no Chile e os amigos também partiram: "A maioria nos últimos dois anos."Mas nem só os jovens estão cansados. ‘Carlos Faria’ (nome fictício), português de 80 anos, metade deles vividos na Venezuela, regressou a Portugal e "é para ficar", diz. Falou com oao telefone, pois não quer mostrar o rosto por medo de represálias sobre a família. "Falta tudo lá, dos antibióticos aos equipamentos mais básicos." E esta é só parte da razão para ter voltado, pois lá "nem em casa se está seguro", e não é só por causa da criminalidade. ‘Faria’ lembra-se como roubaram a loja de um amigo madeirense. "Milícias do governo chegaram de noite e roubaram pão e outros produtos. A polícia veio depois e limpou o resto."