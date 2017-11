O que já se sabe sobre o atirador da Califórnia

Apesar de as autoridades ainda não terem revelado o nome e idade do homem que, esta terça-feira, matou quatro pessoas na Califórnia, nos EUA, a polícia já revelou que identificou o atirador e que este tinha cadastro.



De acordo com a estação televisiva local, KCRA, a polícia foi chamada na segunda-feira, um dia antes do ataque, a casa do suspeito devido a um caso de violência doméstica.



A mesma fonte adianta que o homem tinha uma espingarda semiautomática e dois revólveres quando foi abatido pelas autoridades.



Recorde-se que o tiroteio terá começado numa habitação e que, posteriormente, o homem terá se dirigido para uma escola primária onde feriu sete pessoas, entre as quais duas crianças.



Uma investigação preliminar revelou que o homem não tinha licença de uso e porte de arma.







