O que se sabe sobre o atirador do Texas

Devin Patrick Kelley foi expulso da Força Aérea Americana. Chegou a dar aulas sobre a bíblia.

O ex-militar Devin Patrick Kelley é o suspeito de ser o autor do ataque que matou pelo menos 26 pessoas numa igreja Batista dos subúrbios de San António, no Texas.



O homem de 26 anos foi encontrado morto dentro do seu carro, a seguir ao ataque. Apresentava ferimentos de bala, mas ainda não é cert se se suicidou ou se foi alvejado.



David tinha 26 anos. A imprensa americana dá conta de que serviu na Força Aérea dos Estados Unidos entre 2009 e 2013, tendo sido "reitrado desonrosamente" das Forças Armadas após ter sido levado a Tribunal Marcial. Não foi ainda explicada a natureza do processo.



Na rede social Linkedin, o perfil de Devin revela que este deu aulas a alunos de 4 a 6 anos sobre a bíblia, durante um acampamento de verão.



Numa publicação recente no Facebook, Kelley aparece com uma criança ao colo. Alguns media americanos dizem que Devin, natural do Texas, matou a mulher e o filho antes de disparar na igreja, mas a informação não estava, ainda, confirmada.



Na mesma rede social, Devin publciou a foto de uma arma de guerra em cima de um sofá, acompanhada da legenda "She'a a bad bitch" [Ela é uma cabra má].