O que se sabe sobre Stephen Paddock, o atirador de Las Vegas

Irmão descreve o atirador como "um tipo normal" e não encontra explicações.

Por José Carlos Marques | 02.10.17

O irmão de Stephen Paddock, o homem que disparou contra uma multidão de 40 mil pessoas em Las Vegas revelou esta segunda-feira a sua estupefação."Não fazemos ideia [dos seus motivos]. Estamos horrorizados. Estamos incrédulos com tudo isto e envio as nossas condolências às vítimas", disse Eric Paddock, em declarações à Reuters."Ele era um tipo normal. Alguma coisa deve ter acontecido, ele passou-se ou alguma coisa do género", acrescentou Eric ao Daily Mail.Paddock estava reformado há alguns anos. Tinha 64 anos e deixara para trás a carreira de contabilista. Quem o conhece relata que ele estava bem na vida, vivendo abastadamente. O irmão conta que Paddock fez fortuna no mercado do imobliário e que não tinha qualquer problema financeiro.

Pai de Paddock esteve na lista dos mais procurados do FBI

Na tarde de segunda-feira, horas depois do ataque, soube-se mais sobre o passado do atirador de Las Vegas. O pai de Stephen Paddock já esteve na lista do FBI dos dez criminosos mais procurados dos EUA.

Patrick Benjamin Paddock chegou a ser considerado psicopata, esteve envolvido numa série de assaltos a bancos na cidade de Phoenix. Em 1968 foi capturado e esteve preso no Texas.

Depois de cumprir oito dos 20 anos a que foi condenado, fugiu da prisão e passou a integrar a lista dos mais procurados dos Estados Unidos.

Em 1978, foi capturado em Oregon, onde geria um bingo. Acabou por morrer em 1988.

Circula nas redes sociais uma única foto de Stephen, que aparece a beber um 'shot' com a suposta companheira.O autor do massacre que já é considerado o pior do género na América suicidou-se no quarto do 32º andar do hotel Mandalay Bay, ao perceber que a polícia ia entrar no espaço onde tinha 23 armas.

A BBC falou com David Famiglietti, dono da loja de armas New Frontier Armory, em Las Vegas. Este explica que Paddock lhe comprou um espingarda e uma shotgun na última primavera, tendo para isso cumprido todos os requisitos legais, incluindo a verificação do seu cadastro no FBI. Nas Famiglietti adianta que o tipo de armas que vendeu a Paddock não seriam capazes de produzir as rajadas que se ouvem nos vídeos. A não ser que tenham sido modificadas.

Just in: new image of the home of Las Vegas shooting suspect Stephen Paddock after police ripped off the garage door to execute warrant #abc pic.twitter.com/l2Ll9X9GNh — Kenneth Moton (@KennethMoton) 2 de outubro de 2017

WATCH: Brother of Las Vegas gunman speaks out on deadly mass shooting pic.twitter.com/23zI2G0tt9 — Breaking911 (@Breaking911) October 2, 2017





A polícia acredita que Stephan atuou sozinho.Stephen tinha 64 anos e estava reformado. Vivia na cidade de Mesquite, no estado americano do Nevada, junto à fronteira com o Arizona. A imprensa local diz que vivia sozinho numa casa isolada em zona desértica, mas também há relatos a dizer que vivia com a companheira, Marilou Danley, que já foi detida para interrogatório. Mesquite fica a cerca de 130 km a nordeste de Las Vegas.Paddock instalou-se no Nevada em junho de 2016. Antes, já tinha vivido em Reno, no mesmo estado, mas também já teve moradas registadas na Florida, Texas e Califórnia.Foi divulgada uma imagem da casa de Paddock após o raide policial de que foi alvo, em que se vê a porta da garagem completamente destruída.O Washington Post diz que Stephan visitava frequentemente para Las Vegas, onde jogava e assistia a concertos de música country - como o que decorria na noite de domingo.Terá chegado a Las Vegas três dias antes do tiroteio, com a companheira, Marilou Danley.As autoridades de Nevada dizem não ter qualquer registo de problemas envolvendo Stephen. Sabe-se que tinha licença para pilotar aviões de pequeno porte e seria dono de duas aeronaves.

A empresa de fabrico de aviões de guerra Lockheed Martin (que fabrica, por exemplo os aviões F-16 e C130 utilizados pela Força Aérea Portuguesa) emitiu um comunicado em que revela que Paddock trabalhou na companhia durante três anos, entre 1985 e 1988. A Lockheed Martin disponibilizou-se de imediato para responder às perguntas que os investigadores possam ter acerca do seu ex-empregado.