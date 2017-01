O que vai acontecer na tomada de posse de Donald Trump

Hora e local

Donald Trump é empossado esta sexta-feira em Washington DC, capital dos Estados Unidos. A cerimónia em frente ao Capitólio tem início marcado para as 11h30 locais (16h30 em Lisboa) Pelas 15h00 (20h00 em Lisboa) decorre a tradicional parada, com o novo Presidente e o seu Vice, Mike Pence

Presenças confirmadas

Barak Obama e a sua família estarão, naturalmente, presentes na cerimónia. Que vai contar também com mais ex-presidentes - Jimmy Carter, George W. Bush e Bill Clinton – comparece com a mulher, Hillary Clinton, a candidata que Trump derrotou. George Bush pai não deverá comparecer, por razões de saúde

Onde ver a cerimónia

A CMTV e o site do CM vão acompanhar a cerimónia em direto. Vários sites internacionais vão também mostrar o que se passa em Washington.

Artistas

Trump é um homem muito pouco popular no meio artítico americano. Perante uma chuva de recusas, está previsto que a cerimónia conta com atuações dos artistas The Rockets, Three Doors Down, Lee Greenwood, The Piano Guys, DJ Ravidrums, Big & Rich, the Talladega College Tornado Marching Band e The Frontmen of Country . Tudo nomes de segunda linha no ‘star system americano’. Jackie Evancho, finalist do concurso America’s Got Talent’ vai cantar o hino

A ordem dos discursos e juramentos

A cerimónia começa com a abertura dos trabalhos pelo Senador Roy Blunt, seguido por leituras e música do coro da Universidade do Missouri. Mike Pence é o primeiro a fazer o juramento como novo vice-presidente, perante o juiz do Supremo Tribunal, Clarence Thomas. Depois há atuação do coro Mormon Tabernacle e Trump faz juramento perante o juiz presidente do Supremo, John Roberts

O que Trump vai dizer

Stephen Miller, responsável por muitos atos de campanha de Trump escreveu o discurso do novo presidente. Segundo o site Politico, a mensagem deverá focar-se nos problemas estruturais do país e no palno de acção para os primeiros 100 dias.

Eventos paralelos em Washington

As celebrações de Trump não se ficam por sexta-feira. Logo na quinta-feira, Trump vai depor uma coroa de flores no Cemitério Nacional de Arlington, o mais conhecido e simbólico cemitério militar dos Estados Unidos e onde estão também sepultados os irmãos John e Robert Kennedy. Nessa noite, Trump é anfitrião da celebração que tem o lema da campanha: "Make America Great Again! Welcome Celebration", junto ao memorial a Lincoln. No dia da tomada de posse, Trump tem marcado três bailes inaugurais depois da cerimónia oficial.

Protestos e manifestações

A eleição de Trump não calou a controvérsia acerca da sua figura, bem pelo contrário. Estão marcadas várias acções de portesto, a maior das quais a Women’s March on Washington, que a organização diz reunir mais de 200 mil pessoas. Há muitas outras iniciativas espalhadas por vários locais, a favor e contra Trump.

A despedida de Obama

Barack Obama vai encontrar-se com Trump na Casa Branca antes da cerimónia de empossamento. O presidente cessante fará uma última viagem no avião oficial, o Air Force One, mas o destino ainda não foi revelado.

Onde vai dormir dormir Trump na sua primeira noite como Presidente?

Na América, o Presidente tem de fixar residência da Casa Branca, por razões de segurança e disponibilidade do líder da nação. Trump escolheu ficar no quarto Licoln, que pertenceu ao histórico presidente americano. Este usava-o como o sue escritório. O quarto recebeu esse nome no mandato de Truman e foi redecorado por George W. Bush em 2002.

Toda a ala residencial da Casa Branca vai ser redecorada ao gosto da família Trump. Não se sabe ainda se a mulher de Trump, Melania, vai dormir com ele na Casa Branca. A antiga modelo disse em várias ocasiões que gostaria de ficar na Trump Tower, em Nova Iorque, até o filho de ambos terminar os estudos.

