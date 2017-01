Obama dá milhões à Palestina antes de abandonar a Presidência

A necessária documentação, assegura o New York Post , tem a data de dia 20 de janeiro e foi entregue no Congresso meras horas antes do juramento de Trump ter acontecido.Para além dos mais de 200 milhões de euros de fundos de ajuda aos palestinianos, a admnistração Obama também desbloqueou cerca de 6 milhões de despesas em assuntos externos, onde se incluem quatro milhões para programas relacionados com o combate às alterações climáticas e 1,25 milhões para organizações ligadas às Nações Unidas.As informações foram dadas de forma anónima, pois os oficiais em causa não foram autorizados a divulgar este dados.Estes fundos foram debatidos no Congresso com muitas reticências apresentadas por legisladores republicanos. Geralmente, a opinião dos congressistas é tida em conta pela administração, mas não é vinculativa, pelo que a decisão de Obama não apresenta qualquer ilegalidade.