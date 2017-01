Obama defende acordo nuclear com Irão e lança alerta a Trump

O Presidente cessante também afirmou que "o Irão tem respeitado os seus compromissos, provando que a diplomacia funciona".



Recordando que o Irão continua a ser sancionado por violações dos direitos humanos, pelo "apoio a grupos terroristas" e pelo seu programa de mísseis balísticos, Obama sublinhou: "Não resta nenhuma dúvida de que os desafios que enfrentamos com o Irão seriam bem piores se o país estivesse prestes a produzir armas nucleares".



Durante a campanha presidencial, Donald Trump criticou várias vezes o acordo nuclear assinado em julho de 2015 por Teerão e por seis países (Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha). Há um ano, o acordo levou ao levantamento de grande parte das sanções internacionais contra o Irão.



Depois de ter vencido as eleições presidenciais em novembro, Trump suavizou as críticas quanto ao acordo.



O futuro secretário da Defesa de Trump, o general James Mattis, sublinhou na semana passada que o acordo era "imperfeito", mas ressalvou que "quando a América dá a sua palavra, esta deve ser respeitada".



O Presidente cessante dos Estados Unidos, Barack Obama, defendeu esta segunda-feira o acordo nuclear com o Irão e fez um alerta velado ao seu sucessor, Donald Trump, sobre quaisquer tentativas de acabar com ele."Os Estados Unidos devem lembrar-se que este acordo foi o resultado de anos de trabalho e representa um acordo entre as grandes potências mundiais - não apenas os Estados Unidos e o Irão", declarou Barack Obama em comunicado.Por outro lado, recordou o Presidente cessante, "o acordo iraniano deve ser posto em comparação com outras opções alternativas - uma resolução diplomática que impede o Irão de obter uma arma nuclear é, de longe, preferível a um programa nuclear iraniano livre ou a uma outra guerra no Médio Oriente".