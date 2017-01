Obama distingue Joe Biden com Medalha da Liberdade

Pres. Obama awards Medal of Freedom to Joe Biden," one of the most consequential vice presidents in modern history." https://t.co/TiVKCOMrXi pic.twitter.com/bqZYYcawjm — ABC News (@ABC) 13 de janeiro de 2017

Barack Obama está de saída da Casa Branca, mas isso não impediu o ainda Presidente dos Estados Unidos de surpreender o vice-presidente norte-americano.A poucos dias de deixar a presidência dos Estados Unidos, Obama premiou Joe Biden com a mais alta distinção civil americana, a Medalha Presidencial da Liberdade, um tributo surpresa na Casa Branca.O presidente dos Estados Unidos referiu-se a Biden como um "leão da história americana", que foi "o melhor vice-presidente que a América alguma vez teve".Biden não conseguiu conter as lágrimas ao receber das mãos de Obama a mais a mais alta condecoração dos Estados Unidos. Num discurso emotivo, o democrata agradeceu à esposa Jill Biden, a Michelle Obama e especialmente a Barack Obama por lhe ter dado uma vice-presidência muito mais poderosa do que o normal."Senhor Presidente, você sabe que não há poder na vice-presidência ... e não há poder inerente, nem deveria haver", afirmou o vice-presidente. "Cada coisa que me pediu para fazer, senhor Presidente, confiou sempre em mim. E isso é algo notável", acrescentou.