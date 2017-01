Obama diz que "valores americanos estão em risco"

Barack Obama saiu da Casa Branca há duas semanas e prometeu manter-se vigilante. Cumpriu. Esta segunda-feira, o ex-presidente pronunciou-se sobre a lei de imigração de Trump - que veda o acesso ao país a nacionais de sete países de maioria islâmica. "Os valores americanos estão em risco", disse o porta-voz de Obama, Kevin Lewis.



No comunicado, Lewis diz que Obama "discorda fundamentalmente com a noção de discriminação contra indivíduos por causa da sua fé ou religião" e que apoia os protestos que têm decorrido na América contra a ordem executiva de Trump.



"Cidadãos que exercem o seu direito constitucional de se reunirem , organizarem e fazerem as suas vozes ouvir-se pelos oficiais que elegeram é exatamente o que esperamos ver quando os valores americanos estão em risco", acrescenta. O ex-presidente diz-se "comovido" pela mobilização de pessoas por todo o país.











