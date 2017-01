Obama foi padrinho de casamento de funcionário da Casa Branca

Prestes a despedir-se do seu lugar presidencial na Casa Branca, Barack Obama ainda arranja tempo para ser padrinho de casamentos. No passado fim-de-semana, o ainda presidente dos EUA voou para a Flórida para a boda de um dos funcionários de longa data da Casa Branca, de quem foi padrinho.



Marvin Nicholson, diretor de viagens da Casa Branca e um dos companheiros de partidas de golfe de Obama, trocou as alianças com a namorada, Helen Pajcic, e contou com o secretário de estado John Kerry para oficializar a cerimónia, para além do presidente dos EUA como seu padrinho de casamento.





Pouco tempo antes da festa, Barack Obama esteve em Washingnton para se despedir do cargo presidencial na companhia da família e de alguns artistas conhecidos como Stevie Wonder e Bruce Springsteen.