“Obama não fez nada para travar a Rússia”

PORMENORES

Trump recupera promessa

Nos últimos dias, Trump voltou a recuperar a promessa eleitoral de construir um muro na fronteira com o México. "O México é o segundo país mais violento do Mundo, a seguir à Síria. A culpa é do tráfico de droga. Vamos construir o muro", escreveu Trump no Twitter.



Painéis solares

Trump já tinha sugerido na quinta-feira a possibilidade de instalar painéis solares no cimo do muro, afirmando que, desta forma, o México "não teria de pagar tanto pela construção". A afirmação foi feita durante um comício no Iowa.





Recorde-se que, além da investigação à ingerência eleitoral russa, as autoridades americanas investigam ainda um possível conluio entre a campanha de Trump e as autoridades de Moscovo.Nos últimos dias, Trump voltou a recuperar a promessa eleitoral de construir um muro na fronteira com o México. "O México é o segundo país mais violento do Mundo, a seguir à Síria. A culpa é do tráfico de droga. Vamos construir o muro", escreveu Trump no Twitter.Trump já tinha sugerido na quinta-feira a possibilidade de instalar painéis solares no cimo do muro, afirmando que, desta forma, o México "não teria de pagar tanto pela construção". A afirmação foi feita durante um comício no Iowa.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O presidente Donald Trump acusou ontem o antecessor, Barack Obama, de "não ter feito nada" para travar a alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais de novembro, apesar de saber desde agosto do envolvimento direto do presidente russo, Vladimir Putin, nas tentativas para influenciar o desfecho das eleições nos EUA."A administração Obama soube muito antes de 8 de novembro da ingerência russa nas eleições e não fez nada. Porquê?", questionou Trump num tweet, horas depois de o ‘Washington Post’ revelar, sábado, que Obama foi informado em agosto pelo diretor da CIA, John Brennan, do envolvimento direto do presidente russo, Vladimir Putin, na operação para influenciar o desfecho das presidenciais e favorecer Trump. De acordo com o jornal, a administração Obama ficou "paralisada" pela revelação, sem saber como responder da melhor maneira a uma ameaça direta de uma potência estrangeira contra um dos maiores símbolos da democracia americana, a eleição presidencial.Segundo o ‘Post’, Obama pesou várias formas de retaliação, incluindo revelar informações comprometedoras sobre Putin, mas temeu que uma resposta demasiado dura da Casa Branca fosse vista como uma tentativa de favorecer a democrata Hillary Clinton nas eleições e, por isso, optou apenas por expulsar 35 diplomatas russos, fechar duas instalações diplomáticas e aplicar sanções económicas de reduzido efeito. Obama advertiu ainda Putin em pessoa, na cimeira do G20, em setembro, para parar com a ingerência nas eleições, mas, segundo fontes citadas pelo jornal, "o mal já estava feito".