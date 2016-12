Obama o mais admirado pelos norte-americanos

A primeira-dama, Michelle Obama, foi a segunda mais votada, com 8%.Entre as cinco mulheres mais admiradas, embora com pontuações muito abaixo, figuram também a chanceler alemã, Angela Merkel, e as apresentadoras de televisão norte-americanas Oprah Winfrey e Ellen DeGeneres.Barack Obama e Hillary Clinton são os mais votados desde 2008 nesta sondagem anual, que tende a favorecer os presidentes e primeiras-damas.A tensão entre Donald Trump e a atual administração da Casa Branca tem aumentado sobretudo desde a eleição do republicano, tanto em matérias de política interna como externa.No fim de semana, Obama sugeriu que teria sido eleito para um terceiro mandato se não estivesse impedido constitucionalmente de se recandidatar, ao que Trump respondeu, no Twitter, "Nem pensar!".A tensão ressurgiu hoje quando Trump tweetou: "Estou a dar o meu melhor para ignorar os muitos obstáculos e declarações inflamatórias do Presidente [Barack Obama]. Pensei que a transição seria suave. Mas não!"