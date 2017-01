Obama pede firmeza contra esforços para revogar ObamaCare

Revogar o ObamaCare "não é uma melhoria", alertou o porta-voz, depois de referir que o próprio Presidente reconheceu que a lei não é perfeita mas nunca encontrou "vontade política" entre os republicanos para corrigir as suas debilidades.Obama também aconselhou hoje os democratas a não "socorrerem" os republicanos ajudando-os a aprovar medidas para substituir o sistema ObamaCare, de acordo com informação de vários responsáveis presentes no encontro, que decorreu à porta fechada, citados pela estação televisiva CNN.Apesar da insistência dos jornalistas, o chefe de Estado não fez declarações ao abandonar o Capitólio, tendo apenas dito que a sua mensagem para os democratas foi: "Cuidem do povo norte-americano".Após a reunião com o Presidente, os principais responsáveis democratas do Congresso compareceram numa conferência de imprensa para dizer que os republicanos "não têm qualquer ideia ou plano concreto" para substituir o ObamaCare.O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, frisou que a consequência de derrogar o ObamaCare será "voltar a pôr o país doente" e não "torná-lo grande", como dizia o lema de campanha do atual Presidente eleito, Donald Trump.Por sua vez, a líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, declarou que os cuidados de saúde "são um direito, não um privilégio" e que Obama lhes perguntou hoje se estão "preparados" para lutar pelo ObamaCare no Congresso.Em paralelo à reunião dos democratas, o vice-Presidente eleito dos Estados Unidos, Mike Pence, manteve um encontro com congressistas republicanos no Capitólio para lhes transmitir a mensagem de que a primeira ação do novo Congresso, que iniciou na terça-feira os trabalhos, deve ser "revogar e substituir o ObamaCare".Numa conferência de imprensa após a reunião, Pence indicou que Trump começará a desmantelar o sistema de saúde instaurado por Obama no seu "primeiro dia" na Sala Oval, 20 de janeiro, com a assinatura de várias ordens executivas.Segundo o "número dois" de Trump, depois de prestar juramento, o novo Presidente usará a sua autoridade executiva para complementar os esforços iniciados no Congresso pelos republicanos, com maioria em ambas as câmaras, para elaborar um projeto de lei que permita revogar a reforma da Saúde do seu antecessor.