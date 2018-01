The Copenhagen Police is investigatong a suspicious item near the Embassy. Please follow @KobenhavnPoliti for latest updates. We advise people to stay away from area near the Embassy. https://t.co/JjFzCHUe7H — U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) January 10, 2018

Vi undersøger lige nu et mistænkeligt forhold ved den amerikanske ambassade. Intet yderligere for nu, men vi følger op her på Twitter — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) January 10, 2018

Um objeto suspeito foi encontrado junto à embaixada dos EUA em Copenhaga.A notícia foi avançada pela própria polícia local, esta quarta-feira, via Twitter.O local terá sido isolado e foi criada uma zona de segurança em torno do edifício, enquanto uma equipa de desativação de bombas foi chamada ao local.Para já, ainda não é possível perceber se as autoridades encontraram algum engenho explosivo, mas a própria embaixada já pediu, também via Twitter, que a população se mantenha afastada do seu edifício.Em atualização