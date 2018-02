Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obriga enteado a dormir em casota do cão antes de o matar

Criança foi espancada até à morte pelo marido da mãe.

15:28

Jeremiah Valencia, um adolescente de 13 anos, foi encontrado enterrado numa sepultura ao lado de uma estrada, perto da casa onde vivia com a mãe e com o padrasto no Novo México, EUA.



As autoridades revelaram que o menino tinha passado os últimos dias de vida sem comida e a dormir numa casota de cão, em condições desumanas.



O corpo do adolescente foi encontrado no domingo, dois meses depois de ter sido assassinado pelo marido da mãe, Thomas Ferguson, que o espancou até à morte.



Ferguson, de 42 anos, a mãe do menino, de 35 anos e o filho do padrasto, de 19, foram detidos na segunda-feira. O trio foi acusado de perpetrar abusos numa criança que resultaram na morte desta, e ainda de adulteração e falsificação de provas.



Em tribunal, o Xerife do condado de Santa Fé, Robert Garcia, emocionou-se em tribunal ao revelar os abusos dos quais a criança foi vítima ao longo de todos os anos.



O Xerife revelou que Jeremiah foi torturado durante anos pelo padrasto e que nem sequer se encontrava matriculado na escola.



O menino, que estava desaparecido desde novembro, foi encontrado dois meses depois, após alguém dar um alerta para o possível homicídio. De acordo com as autoridades, a mãe do menino, que se encontrava a cumprir uma pena de prisão por um caso não relacionado com o desaparecimento de Jeremiah, tinha comentado com um colega de cela que o menino tinha sido assassinado em novembro.



O corpo do menino aguarda agora para ser autopsiado, para que possa ser apurada a verdadeira causa da sua morte.