Daesh confirma morte al-Baghdadi, líder do grupo terrorista

ONG e meios de comunicação iraquianos noticiam morte de Abu Baqr al-Baghdadi.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 11.07.17

Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do grupo terrorista Daesh, está morto.



Vários meios de comunicação iraquianos, como o canal de televisão Al-Sumaria, também avançam com a notícia da morte de al-Baghdadi. A informação terá sido confirmada por membros do grupo terrorista, que, segundo a Al Sumaria, puseram a ciurcular em povoações do norte do Iraque a notícia de que Bagdhadi está morto. E falaram de um "novo califa" para liderar o movimento.



Em maio deste ano, a Rússia já tinha anunciado que era "altamente provável" que o líder do Daesh tivesse morrido durante um ataque das forças de Moscovo.



Na altura, os russos diziam acreditar que al-Baghdadi tivesse morrido após o ataque aéreo em Raqqa, onde vários líderes 'jihadistas' estavam reunidos.



A informação nunca chegou a ser oficialmente confirmada, pelo que os serviços secretos de vários países ocidentais, assim como os responsáveis iraquianos, não lhe deram crédito.







O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse esta terça-feira ter "informação confirmada" de que