Odebrecht pagou 135 milhões a políticos

Os investigadores apuraram ainda outro pagamento, de 100 milhões de reais (30 milhões de euros), que foi feito para a campanha de reeleição de Dilma, em 2014. "Foi uma obrigação da candidatura Dilma bancar em certo montante para os seus partidos", disse Marcelo no depoimento, no âmbito do acordo de delação premiada na investigação à Lava Jato.

O esquema de pagamento de luvas de mais de 450 milhões de reais (cerca 135 milhões de euros) a políticos brasileiros investigado no âmbito da operação Lava Jato está detalhado nos vídeos dos depoimentos dos arguidos arrependidos. As imagens foram agora divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal.Em causa estão 76 inquéritos tutelados por Edson Fachin, juiz relator da Lava Jato, que investigam um complexo esquema de corrupção envolvendo dezenas de políticos e de empresas, entre as as quais a construtora Odebrecht.Aos investigadores da Lava Jato, Marcelo Odebrecht, ex-presidente da Odebrecht, detalhou, por exemplo, o pagamento de luvas de 224,6 milhões de reais (67 milhões de euros) por obras e contratos com o governo federal. Um dos subornos da Odebrecht, segundo a acusação do Ministério Público, foi de 50 milhões de reais (15 milhões de euros) para a campanha presidencial de Dilma Rousseff, em 2010.