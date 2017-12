Oferece sacos do lixo e produtos de limpeza à mulher no Natal há 15 anos

Homem diz que prefere dar presentes "úteis".

Uma mulher inglesa diz que o seu marido é o pior homem do mundo quanto a presentes de Natal. Rick, de 62 anos, há 15 anos que oferece à mulher, Sam, presentes que ele considera "úteis".

Todos os anos Sam pode contar encontrar debaixo da árvore de Natal ofertas como sacos do lixo, produtos de limpeza (detergentes e luvas de borracha), ferramentas, colheres de chá e uma caixa de paracetamol.

"Todos os anos, antes de me oferecer os presentes, o Rick diz-me para não me entusiasmar. E é um bom conselho. Os presentes dela já são uma piada entre família e amigos, dignos de lenda!", conta Sam, natural de Devon, no Reino Unido.

"Este ano ofereceu-me parafusos e chaves de fendas, toalhas de chá, ambientadores, paracetamol, lubrificante para o carro, sacos do lixo, anticongelante e luvas de borracha", relata Sam no dia de Natal. A mulher acredita que a falta de jeito do marido para escolher presentes tenha origem na diferença de idades do casal: Rick é 17 anos mais velho do que Sam.

"Qual é o objetivo de oferecer uma coisa qualquer engraçada mas sem uso e que ao fim de um tempo acaba no lixo? Estes são presentes úteis todos os dias. Assim cada vez que ela usa as luvas de borracha lembra-se de mim e do Natal", defende-se Rick, que no entanto admite que a mulher fica sempre "pouco impressionada" com o que o marido lhe oferece.

No entanto, Sam garante que Rick é um marido de sonho o resto do ano e que lhe oferece bons presentes noutras alturas. "Ele não é fã do espírito consumista do Natal, e aproveita para levar isto como se fosse uma piada. Mas embrulha os presentes ‘maus’ com muito cuidado- E o Natal já não era o mesmo sem eles!", conclui Sam, que já se habituou à tradição.