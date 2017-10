Oficial da Polícia é executado com 17 tiros no Rio de Janeiro

Luiz Gustavo Teixeira foi morto dentro do carro em que seguia.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:31

Um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Luiz Gustavo Teixeira, foi executado esta quinta-feira por criminosos numa rua do bairro do Lins, na zona norte daquela cidade brasileira. O coronel, que era o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, com sede no bairro do Méier, também na zona norte daquela cidade, foi morto dentro do carro em que seguia, uma viatura descaracterizada, sem qualquer símbolo que a ligasse à corporação.



Informações preliminares avançadas pela própria Polícia Militar dão conta de que o oficial foi alvejado com 17 tiros de arma de guerra, provavelmente um fuzil. O motorista dele, que conduzia a viatura, foi atingido numa perna.

O comandante do batalhão responsável pelo policiamento numa vasta região da parte norte da capital fluminense ainda foi levado com vida para o Hospital Salgado Filho e operado, mas não resistiu aos ferimentos. Já o motorista, ainda de acordo com a polícia, não corre risco de morrer.

As circunstâncias da morte do coronel não estavam ainda claras até às 14 e 45 locais, 17 e 45 em Lisboa. A primeira informação foi de que o coronel teria sido reconhecido, apesar de estar num carro sem identificação, e crivado de balas por traficantes de droga que dominam a região do Lins.

Mais tarde, no entanto, polícias que se concentraram junto ao Hospital Salgado Filho deram outra versão. Segundo eles, um grupo de criminosos fez um arrastão, assaltando várias pessoas na Rua Hermengarda, onde o crime ocorreu, e o coronel e o seu motorista foram atingidos ao tentarem intervir e conter os criminosos.

Independentemente das circunstâncias que levaram a óbito o oficial da polícia, a morte dele aumenta ainda mais o já assustador número de polícias mortos este ano no Rio de Janeiro. De janeiro até esta quinta-feira, incluindo o comandante do batalhão, 111 agentes da Polícia Militar já morreram no Rio, muitos deles vítimas de emboscadas durante folgas ou executados a sangue-frio ao serem reconhecidos como polícias durante assaltos.