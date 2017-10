Oito alegados terroristas mortos no Paquistão

Autoridades não revelaram a que grupo terrorista pertenceriam os suspeitos.

Pelo menos oito alegados terroristas foram mortos e três polícias ficaram feridos num tiroteio esta noite na cidade de Carachi, no sul do Paquistão, anunciou este domingo fonte oficial da polícia local.



"Cinco terroristas foram mortos e três ficaram gravemente feridos. Os terroristas feridos morreram quando foram transferidos para o hospital", afirmou o major Qambar Raza, da polícia paquistanesa, em comunicado, adiantando terem sido também aprendidos armas, munições e explosivos.



As autoridades não revelaram, no entanto, a que grupo terrorista pertenceriam os suspeitos.



Carachi, a cidade com mais população do país, com 14,9 milhões de habitantes, é uma das áreas mais violentas do território paquistanês.