Oito empresários têm a mesma riqueza que a metade mais pobre da população mundial

Segundo a diretora-executiva da Oxfam, Winnie Byanyima, "a imensa riqueza que acumulam uns poucos resulta obscena quando uma em cada dez pessoas no mundo sobrevive com menos de dois dólares (1,88 euros) por dia".



A responsável salientou, em comunicado, que sete em cada dez pessoas vivem num país em que a desigualdade aumentou nos últimos 30 anos.



A Oxfam pede aos governos para que aumentem os impostos sobre as grandes fortunas, garantam um salário digno para os trabalhadores e travem a evasão fiscal.



Oito empresários, incluindo Bill Gates, acumulam a mesma riqueza que a metade mais pobre da população mundial, no total de 3,6 mil milhões de pessoas, divulgou hoje a Oxfam, confederação internacional contra a pobreza.Além do antigo patrão da Microsoft, constam na lista Amancio Ortega (fundador da Inditex), Warren Buffett (maior acionista da Berkshire Hathaway), Carlos Slim (proprietário do grupo Carso), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Ellison (Oracle) e Michael Bloomberg (da agência de informação económica e financeira Bloomberg).A Oxfam publicou esta segunda-feira o relatório, "Uma economia para 99 por cento", que revela que os novos dados disponíveis, sobretudo da China e da Índia, permitem concluir que "a brecha entre ricos e pobres é muito maior do que se temia".