Oito mineiros continuam desaparecidos depois de acidente em mina da Sibéria

Inundação foi provocada por um problema numa estação de bombagem.

Oito pessoas, ainda desaparecidas na sequência da inundação de uma mina de diamantes na Sibéria, Rússia, continuavam este sábado a ser procuradas pelos socorristas, anunciou a empresa russa Alrosa, maior produtor mundial e proprietária da mina.



Um mineiro, Alicher Mirzaïev, de 36 anos, que foi este sábado retirado para a superfície e hospitalizado, está em estado estável apesar dos ferimentos resultantes do frio e a sua vida não corre perigo, adiantou a Alrosa num comunicado.



Oito pessoas ainda estão desaparecidas depois do acidente, que ocorreu na sexta-feira à tarde na mina subterrânea "Mir" (Paz) numa jazida explorada desde 1958 na República Sakha, no Extremo Oriente da Rússia, a mais de 4.000 quilómetros de Moscovo.



A quase totalidade dos 142 mineiros que estava na mina no momento da inundação foi retirada poucas horas depois do acidente.



A inundação foi provocada por um problema numa estação de bombagem, referiram os serviços de emergência desta região na república de Sakha.



A jazida Mir (Paz), explorada desde 1958, consistia no início de uma cratera profunda de 1,3 quilómetros e um diâmetro de mais de 500 metros, até à interrupção da exploração a céu aberto em 2001.



A imensa cratera foi reativada com a abertura de uma mina subterrânea em 2009, que produz um milhão de toneladas de mineral por ano.