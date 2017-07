Oito mortos em tumulto num jogo de futebol no Senegal

Zaragata entre adeptos levou a fuga em massa. Muro caiu e muitos ficaram espezinhados.

O presidente do Senegal, Macky Sall comentou no Twitter que se sente "indignado" com o que aconteceu no estádio e promete que "os responsáveis serão identificados e punidos".



Indigné par les incidents du stade Demba Diop. La lumière sera faite sur ce drame, les responsables identifiés et sanctionnés. #kebetu — Macky SALL (@Macky_Sall) 16 de julho de 2017



Oito pessoas morreram e mais de 40 ficaram gravemente feridas no tumulto que aconteceu este sábado no estádio Demba Diop, em Dakar, no Senegal.Os adeptos das equipas US Ouakam e Stade de Mbour envolveram-se num rixa, com arremesso de artefactos pirotécnicos. A polícia interveio para travar as agressões, tendo sido utilizado gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.A rixa levou o pânico às bancadas, com centenas de adeptos a fugir. O muro de uma das bancadas cedeu e dezenas de pessoas foram espezinhadas.