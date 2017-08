Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito mortos encontrados em embarcações no Mediterrâneo vindas da Líbia

Na operação foram socorridas cerca de 500 pessoas foram socorridas em quatro embarcações encontradas à deriva.

Por Lusa | 16:44

Oito corpos foram encontrados esta terça-feira em embarcações, no Mar Mediterrâneo, transportando migrantes provenientes da Líbia, disse à agência France Presse a guarda-costeira italiana.



Na operação foram socorridas cerca de 500 pessoas foram socorridas em quatro embarcações encontradas à deriva, precisou a mesma fonte.



Segundo a organização não-governamental espanhola Proactiva Open Arms, que participa no socorro, os corpos foram recuperados por um navio mercante.



De acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações, 111.514 migrantes e refugiados chegaram à Europa por mar desde o início do ano e mais de 2.360 pessoas morreram durante a travessia.