Oito suspeitos presos após ataque em Istambul

Para já, sabe-se apenas que um homem terá escapado do local com uma arma, depois de ter disparado na direção da multidão que se reunia numa popular discoteca turca a celebrar o Ano Novo. Muitos terão tentado escapar e alguns chegaram mesmo a atirar-se ao Bósforo para tentar escapar aos tiros.Este suspeito ainda não foi apanhado pelas autoridades, pois terá trocado de roupa e fugido do local, aproveitando o desespero e o caos que o rodeavam para escapar.