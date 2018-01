Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Olivia Lua é a quinta estrela porno a morrer em menos de três meses

Jovem tinha 23 anos e perdeu a vida enquanto estava em reabilitação.

A estrela de filmes para adultos Olivia Lua morreu aos 23 anos, avançou a sua agência na passada sexta-feira. A atriz porno norte-americana estava em reabilitação quando perdeu a vida e é a quinta mulher relacionada com esta indústria a morrer em menos de três meses.



"Têm sido feitos muitos comentários acerca do número de estrelas de filmes adultos que morreram no ano passado. É com muita tristeza que informamos que o número aumentou. A Olivia Lua morreu - descanse em paz", pode ler-se num comunicado da LA Direct Models, a agência que geria a carreira da jovem.



Olivia estava em reabilitação devido a "desafios pessoais", relacionados com o consumo de medicamentos, drogas e álcool, há três meses mas esperava voltar ao trabalho em breve.



As causas da morte ainda não foram apuradas oficialmente.



Olivia é a quinta estrela porno a morrer em pouco tempo, após August Ames, Shula Stylez, Olivia Nova e Yuri Luv.