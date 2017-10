OMS decide anular nomeação de Mugabe como embaixador da boa vontade

Esforços do Zimbabué na luta contra o tabaco e doenças não transmissíveis na base da escolha polémica.

Por Lusa | 13:59

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou este domingo que decidiu anular a nomeação do Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, como embaixador da boa vontade da organização, após várias críticas a esta escolha.



"Ouvi cuidadosamente todos os que expressaram preocupação e as distintas questões que foram manifestadas", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa declaração escrita.



"Nos últimos dias refleti sobre a nomeação (...). Como tal decidi revogar a nomeação", acrescenta o responsável máximo da OMS.



A nomeação de Mugabe como embaixador da boa vontade da OMS, anunciada esta semana, suscitou a indignação de ativistas que consideram que o sistema de saúde do Zimbabué colapsou durante o regime autoritário de Mugabe, que está no poder desde 1980.



A OMS tinha apontado e os esforços do Zimbabué na luta contra o tabaco e doenças não transmissíveis para justificar a polémica escolha do presidente Robert Mugabe.



Além dos ativistas, também o Reino Unido, antiga potência colonial, fez críticas a essa nomeação, considerando a decisão da OMS "surpreendente e dececionante, em particular à luz das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra" Mugabe.