OMS inclui São Paulo nas áreas de risco para Febre Amarela

Governo vai iniciar campanha de vacinação fraccionada na próxima semana.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:22

A Organização Mundial da Saúde, OMS, inseriu esta terça-feira a cidade brasileira de São Paulo na lista de áreas de risco para Febre Amarela. O surto da doença, que matou quase 300 pessoas em todo o Brasil desde o início do ano passado, matou pelo menos 21 pessoas em São Paulo só nas últimas semanas.

Até agora, e no estado de São Paulo, só algumas regiões no interior eram consideradas áreas de risco, estando a cidade de São Paulo fora dessa lista. A partir de hoje, porém, a recomendação da OMS para pessoas de outros estados ou de outros países em viagem para esta cidade é que se vacinem contra a Febre Amarela pelo menos 10 dias antes de chegarem.

O litoral de São Paulo, onde ficam cidades turísticas como Santos, Ubatuba, Caraguatatuba e Bertioga passou, igualmente, a integrar a lista das áreas de risco. Para estas mudanças, a OMS levou em conta o aumento do número de casos de contágio por Febre Amarela já confirmados pelas autoridades de saúde locais e o de macacos encontrados mortos, um sinal da existência do vírus na região.

Apesar de as autoridades continuarem a garantir que a situação está sob controlo, a população de São Paulo, como a de outras cidades do Brasil, tem feito longas filas para tentar conseguir a vacina, que já está em falta até em clínicas particulares, onde, ao contrário das públicas, não é gratuita.



Dezenas de parques e jardins onde viviam macacos encontrados mortos depois de serem picados pelo mosquito transmissor foram fechados ao público, principalmente na zona norte da cidade, que faz fronteira com Mairiporã, onde há um dos maiores focos da doença em todo o estado.

O Ministério da Saúde brasileiro vai iniciar uma polémica campanha de vacinação em São Paulo e cidades dos estados de Minas Gerais (o mais afectado), e do Rio de Janeiro na próxima semana, usando vacinas fraccionadas com apenas um quinto da dose inteira, para tentar imunizar o maior número possível de pessoas.



O ministério assegura que essa vacina fraccionada, que contém apenas 20% da dose usual, garante a mesma imunização que a vacina inteira, diminuindo apenas o número de anos de duração do efeito. No entanto, o órgão responsável pela área de medicamentos no Brasil, veio a público dizer que só reconhece a imunização a pessoas que tomem a dose inteira e não a fraccionada.