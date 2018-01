ONU considera "chocantes" e "racistas" declarações de Trump sobre Haiti e África

Presidente norte-americano questionou porque é que os EUA deveriam aceitar mais imigrantes dos "países de m*".

Por Lusa | 11:56

A ONU considerou esta sexta-feira "chocantes", "vergonhosas" e "racistas" as declarações de Donald Trump divulgadas pelos media sobre várias nações africanas e o Haiti, que o Presidente norte-americano qualificou de "países de merda" durante uma reunião na Casa Branca.

"Se for confirmado, trata-se de comentários chocantes e vergonhosos da parte do Presidente dos Estados Unidos. Lamento, mas não há outra palavra do que ‘racistas’", declarou o porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Rupert Colville, numa conferência de imprensa em Genebra.

Ao rejeitar na quinta-feira um acordo de imigração bipartidário, Trump questionou a razão por que os Estados Unidos aceitariam mais imigrantes do Haiti e de "países de merda" ("shithole countries") em África em vez de países como a Noruega.

O jornal The Washington Post divulgou as declarações, citando fontes próximas, e o diário Los Angeles Times também corroborou a informação.

"Não é apenas uma questão de vulgaridade de linguagem", assinalou Colville, observando não ser tolerável denegrir nações e continentes inteiros designando-os de "países de merda" e considerar que a sua "população, que não é branca, não é bem-vinda".

Estas declarações mostram o "pior lado da humanidade, validando e encorajando o racismo e a xenofobia", afirmou o porta-voz.