ONU denuncia morte de 78 ativistas na Colômbia e alerta para padrão de homicídios

Líderes indígenas e afro-colombianos são alvo de violência sistemática.

Por Lusa | 14:35

A ONU denunciou esta sexta-feira para a ocorrência sistemática de homicídios de líderes indígenas e afro-colombianos na região do Pacífico, no oeste da Colômbia, indicando que só este ano 78 ativistas foram mortos.



"Vimos que era um problema recorrente, investigámos e confirmámos que sim, que existe um padrão (de assassinatos)", disse o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), William Spindler, numa conferência de imprensa em Genebra (Suíça).



Spindler referiu que foi registado "um aumento do número de assassinatos e das ameaças a defensores dos Direitos Humanos e a líderes comunitários" nos últimos tempos naquela região colombiana.



A 17 de outubro, grupos armados não identificados mataram José Jair Cortés, líder da comunidade afro-colombiana de Alto Mira e Frontera en Tumaco, que estava sob proteção policial.



Desde então, outros sete líderes foram assassinados e muitos outros foram ameaçados, segundo dados do gabinete na Colômbia do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.



No total, até agora este ano, 78 ativistas foram assassinados e foram verificados outros 13 casos de mortes violentas que estão sob suspeita. Muitas famílias não relatam os crimes por medo de represálias.



"Isto é muito alarmante", salientou Spindler.



José Jair Cortés era o líder do Conselho Afro-Colombiano da região do Pacífico, uma comunidade que tem enfrentado deslocamentos em massa e confinamento forçado.



"Aqueles que estão confinados foram forçados por grupos armados. Eles não se podem deslocar e não podem ter acesso às suas fontes de rendimento que têm origem na pesca ou na agricultura", explicou o porta-voz do ACNUR.



Questionado sobre a identificação dos grupos que estão a perpetuar tais abusos, Spindler afirmou que "é muito difícil saber", uma vez que na região visada operam guerrilheiros não desmobilizados da esquerda radical, paramilitares e também narcotraficantes.



"Existem também criminosos sem qualquer afinidade política que operam naquela área, é muito difícil determinar quem atua e onde atua. Em muitos casos, a atividade criminosa aumentou, em última circunstância, porque o vazio deixado pela desmobilização das FARC [Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia] não foi preenchido pelo Estado", argumentou o porta-voz, indicando ainda que a ACNUR teme que as situações de deslocamentos e de confinamentos forçados aumentem.



Tais receios levaram à agência da ONU a pedir ao governo de Bogotá que envie mais forças policiais para a região para proteger as comunidades mais vulneráveis, evitar os assassínios e os abusos, e prevenir novos deslocamentos