ONU isola Estados Unidos com resolução exigindo fim do bloqueio a Cuba

Resolução aprovada foi apoiada por 191 países e apenas contrariada pelos Estados Unidos e Israel.

Por Lusa | 19:09

A Assembleia Geral das Nações Unidas reiterou o apelo aos Estados Unidos, como desde há 26 anos, para que levante o embargo económico e financeiro a Cuba, com Washington a exigir progressos democráticos em troca.



A resolução aprovada hoje foi apoiada por 191 países e apenas contrariada pelos Estados Unidos e Israel.



No ano passado, os Estados Unidos abstiveram-se pela primeira vez na votação da resolução, em consequência da aproximação do então presidente norte-americano, Barack Obama, ao poder cubano, restabelecendo relações diplomáticas e aligeirando o embargo comercial.



A embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley, declarou que "todos os anos, a Assembleia Geral perde o seu tempo a examinar esta resolução", aprovada desde 1991.



A diplomata garantiu que os EUA não procuram o isolamento, mas vão continuar a votar contra este tipo de resoluções "enquanto o povo cubano estiver privado dos seus direitos".



"O bloqueio a Cuba está inscrito na lei americana e só o Congresso americano pode terminá-lo", apontou, referindo o "estado deplorável da economia cubana" e a "opressão do povo" como razões para isso não acontecer.



O ministro dos Negócios Estrangeiros, Bruno Rodriguez, criticou as "declarações irresponsáveis" de Nikki Haley, acusando-a de ser cínica e de desprezar a carta das Nações Unidas.



Os russos e chineses também criticaram na ONU o que Moscovo chamou "recuo evidente" dos americanos em relação a Cuba e "retórica belicista" dirigida à ilha a que os Estados Unidos impuseram um bloqueio em 1959.