ONU pede fundos e recolocação de refugiados sírios

Mais de um milhão de sírios foram para o Líbano para fugir da guerra que começou no seu país, em março de 2011. Este número representa um quarto da população total do país.O fluxo de migrantes drenou os recursos e as infraestruturas limitadas do Líbano, causando ressentimento em alguns setores."O que vemos neste momento é um aumento de tensão nas comunidades, vemos protestos de várias comunidades", relatou Girard.A mesma responsável disse que também tem assistido a atos de xenofobia, mas ressalvou que é um fenómeno "muito menor do que na Europa".Entre a população refugiada o desespero é cada vez maior, disse Girard, já que muitas destas pessoas não têm possibilidade de se sustentar e a assistência é cada vez menor.