ONU pressiona Congresso norte-americano para que não reduza financiamentos

O Estados Unidos são o maior financiador das Nações Unidas, representando 22 por cento do orçamento base de 5,4 mil milhões e 28,5% do orçamento para as operações de manutenção da Paz (7,9 mil milhões)."O projeto de orçamento apresentado ao Congresso criaria um problema insolúvel para a gestão das Nações Unidas", afirmou António Guterres numa conferência de imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque."O processo está em curso no Congresso e eu irei brevemente a Washington", acrescentou.António Guterres não prevê reunir-se com Donald Trump na Casa Branca durante a visita a Washington, que deverá decorrer de 27 a 29 de junho, nem com o secretário de Estado Rex Tillerson.