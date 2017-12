Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ONU rejeita Jerusalém como capital de Israel

EUA ameaçaram cortar financiamento aos países que aprovassem uma resolução que condena a decisão de Trump, mas isso não impediu a vitória da moção, aprovada por 128 países.

Por Francisco J. Gonçalves | 22.12.17

A Assembleia Geral da ONU aprovou ontem, por maioria esmagadora, uma moção condenando o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e pedindo aos EUA para rescindirem a decisão, anunciada por Donald Trump no passado dia 6.



A resolução, sem caráter vinculativo, foi aprovada por 128 países, com 35 abstenções e nove votos contra. O escasso apoio aos EUA foi uma pesada derrota para Trump e um novo sinal do isolamento americano.



Imediatamente após o voto, o presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, falou de "vitória para a Palestina", enquanto o PM de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou a ONU como "casa de mentiras".



Os EUA tentaram condicionar o resultado com ameaças. Trump anunciou o corte de apoio financeiro aos países que votassem contra os EUA: "Recebem milhares de milhões de dólares e depois votam contra nós. Eles que votem. Pouparemos muito dinheiro".



A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, repetiu as ameaças. "Os EUA lembrarão o dia em que foram atacados simplesmente por exercerem os seus direitos de país soberano", afirmou, reiterando que reconhecer Jerusalém como capital de Israel foi "a decisão correta".



As ameaças não impediram a vitória da moção, avançada por Turquia e Iémen, mas levaram 21 países a faltar à votação. Em Israel fala-se de cortar relações com a ONU e os EUA ameaçam reduzir o financiamento à organização.