Onze desaparecidos após naufrágio de cargueiro ao largo do Japão

Tripulação de indianos emitiu sinal de alerta a 280 km de terra.

Por Lusa | 10:30

Um navio de carga de Hong Kong afundou-se esta sexta-feira a cerca de 600 quilómetros da ilha de Ishigaki, na prefeitura de Okinawa, no sudoeste do Japão, noticiou a agência de notícias Kyodo, dando conta de 11 desaparecidos.



Quinze dos 26 tripulantes indianos do navio foram resgatados com vida por outros barcos que navegavam nas proximidades do local do acidente, enquanto outros 11 permanecem desaparecidos, indicou a Kyodo, citando fontes da guarda costeira do Japão.



O navio em causa é o cargueiro de 33 toneladas Emerald Star. O navio emitiu um sinal de alerta na manhã desta sexta-feira, qunavegava a cerca de 174 milhas (280 KM) do norte das Filipinas, indicou a guarda costeira do Japão, que recebeu o pedido de socorro.