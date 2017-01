Onze feridos em colisão no aeroporto de Frankfurt

O que achou desta notícia?







Um autocarro de passageiros chocou esta sexta-feira com um veículo de transporte de bagagens no aeroporto de Frankfurt, oeste da Alemanha, ferindo 11 pessoas, três das quais gravemente, noticiou a agência DPA citando fonte policial.Segundo a agência, 75 passageiros de um voo da Lufthansa proveniente de Barcelona estavam a ser transportados de autocarro do avião para o terminal quando o autocarro chocou com um veículo elétrico de transporte de bagagens e depois numa barreira.As autoridades precisaram que os dois motoristas e um passageiro ficaram gravemente feridos. O motorista do autocarro, de 45 anos, ficou encarcerado e teve de ser retirado pelos serviços de emergência.