Onze pessoas morreram em queda de avião no norte da Tanzânia

Identidade das vítimas apenas será revelada depois de as famílias terem sido contactadas e informadas.

Por Lusa | 18:49

Onze pessoas morreram esta quarta-feira na Tanzânia devido à queda de um avião de uma companhia aérea especializada em safaris, a Coastal Aviation, anunciou a própria empresa.



"É com profunda tristeza que anunciamos que onze pessoas morreram num acidente de avião esta manhã no norte da Tanzânia", indicou a companhia no seu site na internet.



A Coastal Aviation, que realiza voos para safaris na África Oriental, precisou que o avião, um Cessna Caravan, transportava dez passageiros e o piloto.



O aparelho despenhou-se perto da cratera do vulcão Empakaai, no norte da Tanzânia, às 08h00 (hora de Lisboa). O local onde caiu era tão isolado que só muitas horas depois as equipas de buscas conseguiram chegar ao local da queda.



A identidade das vítimas apenas será revelada depois de as famílias terem sido contactadas e informadas do acidente, acrescentou a companhia.



"Tenho uma grande confiança nas nossas tripulações e nos nossos aviões", afirmou o diretor da Coastal, Julian Edmunds.



O responsável garantiu ainda que a empresa "vai tudo o que puder para ajudar na investigação em curso" para determinar as causas do acidente.