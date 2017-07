Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oposição a Maduro diz que só 7% dos eleitores foi votar

Garantia é dada pela aliança opositora Mesa de Unidade Democrática.

30.07.17

A aliança opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD) da Venezuela afirmou este domingo que, a escassas horas do fecho das urnas, apenas 7% do eleitores tinha votado nas eleições da Assembleia Constituinte.



O presidente do Parlamento, Julio Borges, prota-voz da aliança MUD, afirmou que "não mais de um milhão e meio de pessoas" votou nas eleições de hoje, considerado que a votação, da iniciativa do governo de Nicolás Maduro, não teve qualquer apoio do eleitorado.



Hoje foram chamados a votar mais de 19,8 milhões de venezuelanos e, segundo o Conselho Nacional Eleitoral, terão já votado cerca de 8,5 milhões de pessoas, um resultado que Julio Borges considera fraudulento.



As urnas fecham às 18:00 locais (23:00 em Lisboa).



Para Julio Borges "hoje venceu o povo venezuelano", numa eleição contra "um governo autoritário e completamente fora da Constituição".



A convocatória para a Assembleia Constituinte foi feita a 01 de maio pelo Presidente, Nicolás Maduro, com o principal objetivo de alterar a Constituição em vigor, nomeadamente os aspetos relacionados com as garantias de defesa e segurança da nação, entre outros pontos.



A oposição venezuelana, que decidiu não participar nas eleições, acusa Nicolás Maduro de pretender usar a reforma para instaurar no país um regime cubano e perseguir, deter e calar as vozes dissidentes.