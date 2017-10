Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oposição a Maduro ganha Sakharov

Prémio de direitos humanos para os que lutam na Venezuela.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:40

O Parlamento Europeu (PE) fez ontem uma clara condenação do regime de Nicolás Maduro ao conceder o Prémio Sakharov para os direitos humanos à oposição e aos prisioneiros políticos da Venezuela. Ao oferecer o galardão, o PE frisou que pretendeu recompensar os estudantes e políticos que lutam pela liberdade frente a um governo repressivo.



"Hoje estamos a manifestar apoio à luta de uma nação pela liberdade", afirmou Antonio Trajani, presidente do Parlamento Europeu, pedindo "uma transição pacífica para a democracia e a abertura de um corredor humanitário" para ajudar uma população ameaçada pela falta de alimentos, de medicamentos e de outros bens essenciais.



A crítica a Maduro foi ainda mais vincada ao incluir-se nos premiados a Assembleia Nacional venezuelana.



Dominada pela oposição, esta assembleia democraticamente eleita foi substituída por outra, designada Assembleia Constituinte, com poder para reformar a Constituição a fim de reforçar o regime de Maduro.