Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oposição alega fraude eleitoral na Venezuela

Candidatos ‘chavistas’ venceram em 17 dos 23 estados.

Por Ricardo Ramos | 09:34

A oposição venezuelana denunciou ontem uma alegada fraude eleitoral em larga escala nas eleições regionais de domingo, que os candidatos ‘chavistas’ venceram em 17 dos 23 estados do país.



"Nem os venezuelanos nem o Mundo vão engolir esta ficção. Jogámos de acordo com as regras democráticas, mas este sistema eleitoral não é de fiar", acusou o porta-voz da Mesa de Unidade Democrática, Gerardo Blyde, após a divulgação dos resultados oficiais, que contrariam todas as sondagens realizadas nas últimas semanas, os quais apontavam para a vitória da oposição na grande maioria dos estados.



As alegações de fraude fazem temer o regresso da oposição aos protestos de rua, que fizeram mais de 125 mortos entre abril e agosto.



Já o presidente Nicolás Maduro celebrou "uma grande vitória" e acusou os partidos da oposição de serem "maus perdedores".