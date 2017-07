Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oposição cria governo de unidade nacional na Venezuela

Opositores dizem que sucesso do referendo de domingo legitima medidas contra Maduro.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:26

Um dia depois de a contagem de votos no referendo simbólico de domingo revelar que mais de sete milhões de eleitores votaram contra o projeto de Assembleia Constituinte do presidente Nicolás Maduro a oposição venezuelana anunciou, ontem, a criação de um governo de unidade nacional e convocou para quinta-feira uma greve geral.



Num extremar de medidas contra o contestado governo de Maduro, o parlamento, dominado pela oposição, anunciou ainda que designará novos juízes para o Supremo Tribunal, órgão que retirou poderes aos deputados eleitos. Aliás, a Assembleia Constituinte planeada por Maduro visa, justamente, secundarizar o parlamento e reformar a Constituição para reforçar os poderes do presidente.



A oposição alega que o facto de terem votado contra Maduro cerca de 7,5 milhões de pessoas, número que o governo considera fantasioso, legitima a contestação a um presidente que desautorizou o parlamento, eleito em 2015 com 7,8 milhões de voto na oposição, contra os 5,6 milhões que votaram pela aliança pró-Maduro.



O presidente diz que o referendo foi ilegal e mantém que a 30 de julho será eleita a Assembleia Constituinte que reformará a Constituição.



PORMENORES

Trump promete sanções

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou "fortes medidas económicas" contra a Venezuela se levar por diante a criação da Assembleia Constituinte e lembrou que no referendo de domingo o povo "pediu democracia e liberdade".



Chile e Colômbia no TPI

Uma centena de congressistas colombianos e chilenos apresentou ontem ante o Tribunal Penal Internacional (TPI) uma denúncia contra o presidente Nicolás Maduro. Acusam-no de diversos crimes, entre os quais o de "assassinato por instigação direta ou indireta".