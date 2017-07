Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oposição reafirma necessidade de transição política na Síria

Naser Hariri reiterou as acusações ao Governo de Damasco, por "não se comprometer em qualquer discussão ou negociação real".

Por Lusa | 19:01

A delegação da oposição síria que participa nas negociações de paz com o Governo reiterou esta sexta-feira que a transição política é indispensável para vencer o terrorismo e devolver a estabilidade ao país.



Os representantes da oposição mantiveram uma última reunião com o mediador da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, no âmbito da oitava ronda de negociações políticas que decorrem em Genebra desde fevereiro de 2016.



"Não poderá haver estabilidade, regresso de refugiados nem reconstrução sem uma solução política e enquanto o regime continue a usar armas químicas, bloqueios, e a causar a fome", disse o chefe da delegação da Comissão suprema para as negociações (CSN), Naser Hariri.



O dirigente da CSN, a plataforma formada pela oposição para estas negociações, disse que no decurso desta semana de reuniões com De Mistura, foram abordadas questões técnicas e políticas relacionadas com a transição, a reforma constitucional e a segurança.



"A outra parte procura o pretexto do terrorismo para evitar o processo político, quando na realidade somos nós que lutamos no terreno contra o terrorismo e o Estado Islâmico", assinalou Hariri em declarações aos 'media'.



Numa referência ao diálogo, durante esta ronda de negociações, que a CSN manteve com outros grupos da oposição, formados sob o auspício da Rússia e tolerados pelo regime de Damasco, Hariri disse que mantiveram "discussões técnicas para tentar encontrar pontos comuns".



No entanto, manteve que estas discussões não devem fazer esquecer o objetivo essencial, que passa pelas negociações com o Governo sírio.



Ainda esta sexta-feira, Staffan de Mistura deverá informar o Conselho de Segurança da ONU, através de videoconferência, sobre o atual estado das discussões.