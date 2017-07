Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oposição venezuelana convoca greve geral de 24 horas

Anúncio da iniciativa foi feito pelo deputado e vice-presidente do parlamento, Freddy Guevara.

Por Lusa | 20:59

A oposição venezuelana convocou esta segunda-feira uma greve geral de 24 horas para a próxima quinta-feira, numa nova ação de protesto contra o Governo, depois de ter organizado um referendo simbólico contra o projeto de Assembleia Constituinte promovido pelo Presidente.



O anúncio da iniciativa foi feito pelo deputado e vice-presidente do parlamento, Freddy Guevara, opositor do regime de Caracas, que falou na qualidade de porta-voz da aliança Mesa da Unidade Democrática.



Na ocasião, o político revelou que na quarta-feira vão ser feitos públicos os primeiros passos para "formar um Governo de unidade nacional".



A oposição continua a pressionar o Governo, considerando que os resultados da consulta popular que decorreu no domingo, e que contou com mais de seis milhões de votos contra a Assembleia Constituinte, mostram que os venezuelas rejeitam a continuação de Nicolás Maduro como chefe de Estado do país.