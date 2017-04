Opositor russo Alexei Navalny libertado da prisão

A União Europeia e os Estados Unidos apelaram às autoridades russas para libertarem Navalny e os restantes detidos.



Diversos membros do Fundo de luta contra a corrupção (FBK) de Navalny foram ainda condenados no final de março a breves períodos de detenção ou a multas por recusa de obediência às autoridades policiais durante a sua detenção.



Alexei Navalny, 40 anos, pretende desafiar Vladimir Putin na eleição presidencial do início de 2018, mas a sua candidatura arrisca-se a ser bloqueada pela sua recente condenação a cinco anos de prisão, com pena suspensa, por desvio de fundos.



O opositor russo Alexei Navalny foi esta segunda-feira libertado após 15 dias de detenção pela organização de uma manifestação anticorrupção em 15 de março nas ruas de Moscovo, proibida pelas autoridades.O 'bloguer' anticorrupção, considerado o principal representante da oposição face ao Presidente Vladimir Putin, foi libertado à hora prevista, início da tarde, de um centro de detenção no norte de Moscovo, anunciou aos jornalistas o seu diretor de campanha, Leonid Volkov.Detido em 26 de março na capital russa no início da manifestação, foi reconhecido culpado pela organização de uma manifestação não autorizada e resistência aos agentes policiais no momento da sua detenção.