Opositores de Maduro em prisão domiciliária levados pelas autoridades

Familiares acusam presidente da Venezuela pelo sucedido.

Por Catarina Figueiredo | 08:25

#URGENTE se acaban de llevar a Leopoldo de la casa. No sabemos donde está ni a dónde lo llevan. Maduro es responsable si algo le pasa. — Lilian Tintori (@liliantintori) 1 de agosto de 2017

Não nos vão derrotar!", escreveu Lilian Tintori, mulher de Leopoldo Lopez no Twitter.

12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar! pic.twitter.com/0EdlQvEGXS — Lilian Tintori (@liliantintori) 1 de agosto de 2017

, a mulher de Antonio Ledezma denunciou a situação nas redes sociais.













Ayúdenme! Hago responsable a Nicolás Maduro de la vida de mi padre, el sebin se lo acaba de llevar. Que el mundo entero lo sepa!#SOS — Vanessa Ledezma (@vaneleca) 1 de agosto de 2017





Os principais opositores do governo de Nicolas Maduro, na Venezuela, Leopoldo López e Antonio Ledezma, foram levados das próprias casas, onde se encontravam a cumprir prisão domiciliária, pela polícia secreta da Venezuela.Os familiares acusam Nicolas Maduro de ser o responsável pelas suas detenções. No domingo passado realizaram-se as eleições para uma nova Assembleia Constituinte, totalmente proposta pelo presidente, e ambos os líderes levaram a cabo ações de protesto contra o líder.Nas redes sociais, os familiares dos políticos publicaram imagens dos mesmos a serem levados dentro das viaturas das autoridades venezuelanas e mostram-se totalmente certas de que a ordem para as suas detenções tenha sido dada por Maduro."O momento em que a ditadura sequestra o Leopoldo em minha casa.Também Vanessa LedezmaO Governo venezuelano ainda não se pronunciou sobre o sucedido.Recorde-se que ambos os líderes se encontravam a cumprir prisão domiciliária até esta terça-feira. Leopoldo Lopéz tinha sido detido em julho e condenado a três anos de prisão pelo seu papel nos protestos anti-governo em 2014. Já Ledezma foi preso em 2015 depois de ser acusado de liderar uma conspiração contra Maduro.