Ordem de Malta considera "inaceitável" investigação ordenada pelo papa

A Ordem Soberana de Malta, uma das mais antigas instituições cristãs, considerou "inaceitável" a investigação determinada pelo papa Francisco à demissão de um dos seus membros, indicando em comunicado tratar-se de uma decisão "interna".



Albrecht von Boeselager, grão-chanceler da Ordem de Malta desde 2014, foi demitido a 08 de dezembro por não ter impedido a distribuição de preservativos a pessoas em risco de contrair o vírus da SIDA, de acordo com meios de comunicação católicos.



"A substituição do ex-chanceler é um ato de administração interna da Ordem Soberana de Malta e, portanto, está somente dentro de sua jurisdição", notou a instituição num comunicado divulgado na sexta-feira na sua página da internet.





A informação surge depois de, na quinta-feira, o papa Francisco ter nomeado uma comissão de cinco membros para esclarecer a demissão do alemão Albrecht von Boeselager.A Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rodes e de Malta, conhecida como Ordem de Malta e cuja origem remonta a 1048, durante a época das Cruzadas, comunicou há dias "a situação extremamente grave e insustentável relativamente ao papel de Albrecht von Boeselager como grão-chanceler da ordem".Uma nota da Ordem, atualmente uma organização humanitária soberana internacional, indica que Boeselager recusou demitir-se, como pedido pelo grão-mestre Matthew Festig, dando início a um procedimento disciplinar que resultou na destituição como grão-chanceler no dia 16.Boeselager disse, num e-mail enviado a amigos, que foi demitido por ser "um católico liberal", relata o jornal La Croix.O porta-voz do Vaticano, Greg Burke, explicou que a nomeação do grupo de investigação traduz "a vontade de resolver o assunto de maneira pacífica".Reconhecida pelo papa em 1113, a Ordem de Malta está ativa em 120 países, administra hospitais e clínicas, com 13.500 membros e 100.000 funcionários ou voluntários.