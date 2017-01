Ordem de Trump já está a impedir pessoas de entrar na América

Menos de um dia depois de Donald Trump ter emitido uma ordem executiva que proíbe nacionais de sete países de entrarem nos EUA, a medida já está a produzir efeitos práticos.



Cinco passageiros do Iraque e um do Iémen foram impedidos de embarcar num voo que seguiu do Egipto para nova Nova Iorque este sábado, avança a Reuters.



Os seis passageiros, que tinham como destino aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque, foram impedidos de entrar no voo EgyptAir 985 na cidade do Cairo, apesar de terem passaportes com autorização de entrada nos EUA validada.



Na sexta-feira, Trump impôs uma proibição de quatro meses da entrada nos EUA de passageiros nacionais da Síria e outros seis países de maioria muçulmana: Iraque, Irão, Sudão, Líbia, Somália e Iémen.



Am dirigente da agência da ONU para os refugiados diz que não é ainda conhecido se os seis passageiros iam entrar nos EUA sob a condição de refugiados ou com outro estatuto.

