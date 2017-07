Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

140 milhões de cigarros apreendidos em Valencia

Operação foi levada a cabo pelo Organismo Europeu de Luta Contra a Fraude.

Por Lusa | 09:35

O Organismo Europeu de Luta Contra a Fraude (OLAF) e os Estados membros da União Europeia apreenderam 140 milhões de cigarros de contrabando e detiveram 32 pessoas em seis países, no último trimestre.



O comunicado do organismo destaca uma operação, no princípio de julho, na cidade espanhola de Valencia em que foram apreendidos nove milhões de cigarros dissimulados numa carga, proveniente dos Estados Unidos e que indicava transporte de sapatos.



Nove pessoas foram presas e acusadas de contrabando pelas autoridades espanholas, em Valencia.



Nas últimas semanas, o OLAF transmitiu também, aos serviços alfandegários espanhóis, informações sobre um envio suspeito, procedente dos Emirados Árabes Unidos, com destino ao aeroporto de Barcelona-El Prat e que permitiu apreender um milhão e 800 mil cigarros.



O mesmo comunicado refere-se também à operação que ocorreu no porto belga de Amberes onde 90 milhões de cigarros de contrabando, vindos do Egito, foram detetados pelas autoridades.



A polícia fronteiriça da Roménia deteve seis pessoas e retirou de circulação um milhão e 200 mil cigarros de contrabando no princípio do mês.



Na Grécia foram confiscados pelas autoridades 14 milhões de cigarros, em Salónica, apesar das tentativas dos contrabandistas que insistiam que a carga correspondia a sacos de plásticos.



O Organismo Europeu de Luta Contra a Fraude e a polícia holandesa desmantelaram uma fábrica ilegal de cigarros, numa operação que conduziu à detenção de 14 indivíduos e à apreensão de cinco milhões de cigarros.



Na Ucrânia, em virtude do intercâmbio de informações com a União Europeia, sobre contrabando, as autoridades de Kiev impediram a circulação de 15 milhões de cigarros.